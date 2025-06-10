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Україна веде переговори зі США щодо закупівлі зброї, включаючи ППО Patriot – Георгій Тихий

13:08, 10 червня 2025
За словами Георгія Тихого, Україна саме купує зброю від США, а не просто отримує.
Україна веде переговори зі США щодо закупівлі зброї, включаючи ППО Patriot – Георгій Тихий
Фото: МЗС
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Україна активно співпрацює зі Сполученими Штатами щодо закупівлі американської зброї, включаючи системи протиповітряної оборони Patriot, а також продовжує отримувати пакети військової допомоги. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, в тому числі і повітряну оборону, Patriot та усю зброю від Сполучених Штатів, яку ми цими роками отримуємо», — зазначив Тихий.

Він підкреслив, що Україна високо цінує підтримку, надану Сполученими Штатами, і залишатиметься вдячною американському народу незалежно від подальшого розвитку подій. «Ми вдячні Сполученим Штатам за всю допомогу. Це дійсно вагома допомога, за яку український народ буде вдячний американському народові. Як би не розвивалися обставини, ми ніколи цього не забудемо», — додав речник.

Тихий також повідомив, що пакети військової допомоги від США продовжують надходити до України. Водночас тривають переговори про розширення співпраці, зокрема через фонд, створений на основі двосторонньої угоди про мінеральні ресурси. «Що стосується пакетів допомоги, які мають надходити, то вони надходять. Щодо графіків надходження – варто запитувати військових. Можу лише сказати, що зараз ідуть переговори, щоб закуповувати зброю. До речі, і в рамках того фонду, який було створено угодою про мінеральні ресурси. Нею передбачено такий механізм, він вписаний в цій угоді», — пояснив він.

Речник МЗС запевнив, що українська дипломатія докладає максимум зусиль, щоб забезпечити надходження американської зброї. «Ризикну запевнити українську громадськість, що українська допомога робить все можливе, щоб ця допомога, американська зброя, надходила», — підсумував Георгій Тихий.

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США зброя МЗС ППО

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