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Люди — это не дрова, которые мы подкидываем в огонь — Зеленский о важности международной поддержки

08:30, 12 июня 2025
Президент заявил, что Украина ценит своих граждан и не относится к ним как к дровам, которые мы подбрасываем в огонь.
Люди — это не дрова, которые мы подкидываем в огонь — Зеленский о важности международной поддержки
Источник фото: Giorgos Moutafis
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Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию BILD в Одессе, где выразил свое видение ситуации по поводу войны с Россией. Президент подчеркнул, что Россия не намерена прекращать войну и ищет поводы для дальнейших атак на Украину.

«Он (ред: Путин) просто не хочет прекращения войны», — сказал Зеленский, комментируя ситуацию на фронте. Он отверг сообщения о масштабном наступлении России, заявив, что победа Москвы — это лишь «российский нарратив». По словам Зеленского, ВСУ уже больше трех недель отбрасывают российское наступление, подчеркивая, что россияне «мягко говоря, не так уж и успешны».

Также Зеленский высказал мнение, что Путин понимает только силу, и считает, что США обладают этой силой. Он призвал к немедленному введению жестких санкций против России, указав, что медленный темп санкций дал Путину шанс адаптироваться, и сейчас они должны быть жесткими, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров. Президент подчеркнул, что санкции должны быть введены сейчас, чтобы не дать России больше времени.

«Люди — это не дрова, которые мы подкидываем в огонь. Мы не относимся к нашему народу так, как россияне», — отметил Зеленский, говоря о важности международной поддержки Украины.

Украинский лидер также подчеркнул, что Россия пытается изолировать Украину на международной арене, стремясь к продолжительной войне без поддержки партнеров. «Продолжительная война без поддержки партнеров была бы идеальным вариантом для Путина», — отметил он.

«Он (ред: Путин) не выдерживает продолжительной войны с партнерами и санкциями», — указал Зеленский, добавив, что российское общество верит в радикальную политику Путина, поэтому тот «должен поддерживать огонь информации и ненависти». Именно поэтому Путин интерпретирует свои нападения как акты мести.

Ранее Зеленский заявил, что западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних для ужесточения санкций.

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война Владимир Зеленский

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