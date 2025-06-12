В Киеве пытались украсть дефибриллятор со станции метро «Оболонь»

Автоматический дефибриллятор находился в специальном шкафу, прикрепленном на колонне указанной платформы.

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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который пытался украсть дефибриллятор со станции метро «Оболонь». Мужчина, находясь на платформе, снял медицинское оборудование с колоны и попытался сбежать с ним. Однако сотрудник полиции, находившийся рядом, помешал ему это сделать.

Как сообщили в полиции, после задержания было установлено, что мужчина – 51-летний житель Киевской области, ранее судимый за имущественные преступления. Его взяли под стражу. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Украденное оборудование правоохранители вернули на станцию.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – оконченное покушение на тайное похищение чужого имущества, совершенное в условиях военного положения.

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