Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев для переговоров по дальнейшей военной помощи Украине.

Источник фото: Tagesschau

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Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев 12 июня для переговоров с украинским правительством по поводу дальнейшей военной помощи.

Как сообщает Tagesschau, Пистоириус утром 12 июня прибыл в украинскую столицу, чтобы обсудить с представителями правительства следующие шаги поддержки Украины в войне.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защищаться и оказалась в такой ситуации, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — отметил немецкий министр обороны.

По информации Welt, на железнодорожном вокзале по прибытии в Киев Писториус осудил российские удары по Украине, назвав их «крайне жестокими и угрожающими».

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