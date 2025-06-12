Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев 12 июня для переговоров с украинским правительством по поводу дальнейшей военной помощи.
Как сообщает Tagesschau, Пистоириус утром 12 июня прибыл в украинскую столицу, чтобы обсудить с представителями правительства следующие шаги поддержки Украины в войне.
«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защищаться и оказалась в такой ситуации, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — отметил немецкий министр обороны.
По информации Welt, на железнодорожном вокзале по прибытии в Киев Писториус осудил российские удары по Украине, назвав их «крайне жестокими и угрожающими».
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