Вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру — в кабинетах участников размещены приглашения

Участникам вступительных испытаний в магистратуру или аспирантуру необходимо самостоятельно сформировать и, при возможности, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника.

Фото: Getty Images

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Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщил, что в кабинетах участников вступительных испытаний были размещены приглашения с датой, временем и местом проведения единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), единого вступительного экзамена (ЕВЭ), единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ). Об этом информирует официальный сайт УЦОКО.

«Участникам вступительных испытаний в магистратуру или аспирантуру необходимо самостоятельно сформировать и, при возможности, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования», — говорится в сообщении УЦОКО.

В Центре оценивания подчеркивают, что доступ к кабинету участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

«Поступающие, которые еще не получили экзаменационного листа, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично либо направляли регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации)», — сказано в сообщении.

Также там обращают внимание, что поступающие, которые будут проходить ЕПВИ или ЕВЭ за границей, должны учитывать, что в приглашениях время указано по местному времени.

«Для допуска к пункту тестирования поступающий должен предъявить экзаменационный лист, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указано в экзаменационном листе), а также приглашение-пропуск», — добавили в сообщении.

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