США евакуюють персонал з Близького Сходу через загрозу конфлікту з Іраном

США скорочують присутність персоналу на Близькому Сході через загрозу заворушень.

Джерело фото: depositphotos/lightsource

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сполучені Штати виводять некритичний персонал та їхні сім’ї з кількох країн Близького Сходу через зростаючу напругу в регіоні, повідомили в середу, 11 червня, представники Державного департаменту та військові США. Про це пише AP.

Державний департамент наказав усім некритичним співробітникам залишити Посольство США в Багдаді, пояснюючи це рішенням, спрямованим на забезпечення безпеки американців. Посольство вже працювало з обмеженим штатом, тож наказ торкнеться невеликої кількості працівників. Водночас департамент дозволив добровільний виїзд некритичного персоналу та їхніх сімей із Бахрейну та Кувейту за рахунок уряду та з його підтримкою.

Міністр оборони Піт Гегсет санкціонував добровільний виїзд утриманців військових із різних локацій регіону, повідомило Центральне командування США, яке відстежує зростання напруги на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи ввечері 11 червня в Центрі Кеннеді у Вашингтоні, зазначив: «Їх вивозять, тому що це може бути небезпечне місце. Ми дали вказівку виїхати, і подивимося, що буде».

Напруга в регіоні посилилася через глухий кут у переговорах між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана. Переговори, які мали обмежити ядерні амбіції Ірану в обмін на зняття економічних санкцій, імовірно, не відбудуться найближчими вихідними в Омані, як планувалося раніше. Трамп висловив песимізм щодо досягнення угоди, заявивши в подкасті New York Post, що Іран, схоже, затягує час.

Місія Ірану при ООН у відповідь заявила, що «погрози силою не змінять фактів», наголосивши, що ядерна програма країни є мирною, а дії США лише посилюють нестабільність. Іранський міністр оборони Азіз Насірзаде попередив, що в разі конфлікту США змушені будуть покинути регіон, оскільки їхні бази перебувають у зоні досяжності Ірану.

Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії може проголосувати за осуд Ірану, що може призвести до відновлення санкцій ООН відповідно до ядерної угоди 2015 року, з якої Трамп вийшов під час першого терміну.

Центр операцій морської торгівлі Великобританії видав попередження для суден у Перській затоці, Оманській затоці та Ормузькій протоці, закликаючи до обережності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.