ВСП уволил судью Наталью Скрынникову по собственному желанию

Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области Наталья Скрынникова 19 июня была уволена по собственному желанию.

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Высший совет правосудия на заседании 19 июня рассмотрел материалы об увольнении судьи по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

ВСП решил уволить Скрынникову Наталью Сергеевну с должности судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области по собственному желанию в связи с подачей ею соответствующего заявления.

Ранее Высший совет правосудия уволил в отставку суддей Романа Коваля, Елену Кононенко, Елену Ивахненко и Оксану Фанду.

Также ВСП уволил трех судей по общим обстоятельствам.

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