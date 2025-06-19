Практика судов
  1. В Украине

Схема уклонения от мобилизации за $9 тысяч — в Одесской области иностранец пытался вывезти военнообязанных через границу

13:30, 19 июня 2025
Полиция задержала 49-летнего иностранца, пытавшегося нелегально переправить двух мужчин в Молдову.
Схема уклонения от мобилизации за $9 тысяч — в Одесской области иностранец пытался вывезти военнообязанных через границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области разоблачили иностранца в незаконной переправке военнообязанных в Молдову. «Услуги» стоили 9000 долларов. Фигуранту сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Ему грозит значительный срок лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что 49-летний гражданин другого государства, имеющий вид на постоянное жительство в Украине, по предварительному сговору с пока неустановленным лицом, должен был на автомобиле доставить двух местных военнообязанных мужчин к украинско-молдавской границе и указать им пеший маршрут в соседнюю страну, на котором в тот момент отсутствовали бы пограничные наряды.

Сообщники нашли клиентов через один из каналов телефонного мессенджера. За двоих просили 9 тысяч долларов.

Полицейские задокументировали, как иностранец забрал их в Одессе и, получив задаток, повез в Подольский район. Однако довезти пассажиров до пункта назначения ему помешали полицейские и пограничники, остановив автомобиль в одном из приграничных сел.

В отношении военнообязанных, которые собирались незаконно пересечь границу, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Полицейские задержали перевозчика в процессуальном порядке и изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, полученные незаконным путем, мобильный телефон и транспортное средство, на котором он перевозил клиентов. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на имущество.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенной в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц.

Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Во время досудебного расследования, которое продолжается под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры, полицейские будут устанавливать все обстоятельства преступления и полный круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция полиция взятка Одесса мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что принятие закона о публично-частном партнерстве позволит Украине получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты, в частности, порты и больницы.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

Назначен временный руководитель Службы судебной охраны

Петр Талпа получил задание навести порядок в Службе судебной охраны.

Верховная Рада приняла в целом изменения относительно категорий лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной

Изменения касаются, в частности, лиц, награжденных орденом Героев Небесной Сотни.

Верховная Рада создала ВСК по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах

Председателем ВСК избран Сергей Власенко, заместителем председателя Комиссии – Максим Бужанский.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України