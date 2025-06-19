Схема уклонения от мобилизации за $9 тысяч — в Одесской области иностранец пытался вывезти военнообязанных через границу

Полиция задержала 49-летнего иностранца, пытавшегося нелегально переправить двух мужчин в Молдову.

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В Одесской области разоблачили иностранца в незаконной переправке военнообязанных в Молдову. «Услуги» стоили 9000 долларов. Фигуранту сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. Ему грозит значительный срок лишения свободы. Об этом сообщает региональная полиция.

Установлено, что 49-летний гражданин другого государства, имеющий вид на постоянное жительство в Украине, по предварительному сговору с пока неустановленным лицом, должен был на автомобиле доставить двух местных военнообязанных мужчин к украинско-молдавской границе и указать им пеший маршрут в соседнюю страну, на котором в тот момент отсутствовали бы пограничные наряды.

Сообщники нашли клиентов через один из каналов телефонного мессенджера. За двоих просили 9 тысяч долларов.

Полицейские задокументировали, как иностранец забрал их в Одессе и, получив задаток, повез в Подольский район. Однако довезти пассажиров до пункта назначения ему помешали полицейские и пограничники, остановив автомобиль в одном из приграничных сел.

В отношении военнообязанных, которые собирались незаконно пересечь границу, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Полицейские задержали перевозчика в процессуальном порядке и изъяли в качестве вещественных доказательств деньги, полученные незаконным путем, мобильный телефон и транспортное средство, на котором он перевозил клиентов. Суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на имущество.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, советов и указаний, совершенной в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц.

Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Во время досудебного расследования, которое продолжается под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры, полицейские будут устанавливать все обстоятельства преступления и полный круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

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