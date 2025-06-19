В Минюсте напомнили общие требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации

Документы, подаваемые для государственной регистрации, должны соответствовать ряду требований.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киева напомнило общие требования к оформлению документов, подаваемых для государственной регистрации.

Среди них:

документы должны быть составлены на государственном языке и дополнительно, по желанию заявителя, — на другом языке (кроме заявления о государственной регистрации);

текст документов должен быть написан разборчиво (написан на компьютере или от руки печатными буквами);

документы не должны содержать подчисток или приписок, зачеркнутых слов и других не оговоренных исправлений, орфографических и арифметических ошибок, не заполняться карандашом, а также не должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно трактовать их содержание;

документы в электронной форме должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства;

заявление о государственной регистрации подписывается заявителем. В случае подачи заявления почтой подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена;

решение уполномоченного органа управления юридического лица должно быть оформлено в соответствии с законом и соответствовать законодательству.

Решение уполномоченного органа управления юридического лица, подаваемое для госрегистрации изменений в сведения о юридическом лице в Едином государственном реестре, составляется в письменной форме, прошивается, нумеруется и подписывается учредителями (участниками), уполномоченными ими лицами или председателем и секретарем общих собраний (если такое решение принимается общими собраниями). Подлинность подписей на таком решении удостоверяется нотариально, кроме случаев, предусмотренных законом.

Требование о нотариальном удостоверении подписей не распространяется на регистрацию изменений сведений о государственном органе, органе местного самоуправления, общественном объединении или благотворительной организации, а также о юридическом лице, созданном на основании распорядительного акта государственного органа или органа местного самоуправления.

Подлинность подписей на решении общественного объединения или благотворительной организации удостоверяется нотариально только в случае, если такая норма предусмотрена их уставными документами.

решение о прекращении юридического лица должно содержать информацию о составе комиссии по прекращению (реорганизации, ликвидации), ее председателе или ликвидаторе, регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков либо серию и номер паспорта (для физлиц, отказавшихся по религиозным причинам от ИНН), а также порядок и срок заявления требований кредиторами;

учредительный документ юрлица, положение, регламент, список судей третейского суда, устав (положение) общественного формирования без статуса юрлица, договор (декларация) о создании семейного фермерского хозяйства должны содержать сведения, предусмотренные законодательством, и соответствовать ему;

учредительный документ оформляется письменно, прошивается, нумеруется и подписывается учредителями (участниками), уполномоченными ими лицами или председателем и секретарем общих собраний (если решение принято ими, кроме случаев основания юрлица). Подлинность подписей на нем удостоверяется нотариально, за исключением случаев, установленных законом.

Нотариальное удостоверение подписей не требуется при госрегистрации создания юрлица (кроме случаев выделения, слияния, преобразования, разделения), а также госорганов, органов местного самоуправления, общественных, благотворительных и религиозных организаций, юрлиц, создаваемых на основании распорядительных актов.

В случае с общественными объединениями или благотворительными организациями — нотариальное удостоверение подписей требуется только при наличии соответствующего условия в их уставе.

учредительные документы банков и других юрлиц, подлежащие согласованию (регистрации) с НБУ или другими органами, подаются с отметкой о согласовании;

изменения в учредительный документ юрлица, положение, регламент, список судей третейского суда, устав (положение) общественного формирования оформляются путем изложения в новой редакции;

передаточный акт (при слиянии, присоединении, преобразовании) и разделительный баланс (при разделении или выделении) юрлица должны соответствовать требованиям закона. Подлинность подписей на этих документах нотариально удостоверяется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Нотариальное удостоверение подписей не требуется при госрегистрации государственных органов, органов местного самоуправления, общественных, благотворительных и религиозных организаций, а также юрлиц, созданных на основании распорядительного акта.

Для общественных объединений и благотворительных организаций — подлинность подписей на передаточном акте и балансе удостоверяется нотариально только при наличии такого требования в уставных документах.

документы, выданные по законодательству иностранного государства, подлежат легализации (консульская легализация или апостиль) в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами.

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