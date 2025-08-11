Довічна допомога та знижка на комуналку — Кабмін пропонує пільги учасникам Революції Гідності

Постраждалим учасникам Революції Гідності та членам родин Героїв Небесної Сотні пропонують надати низку пільг.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України погодив законопроект про захист постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Документ пропонує низку пільг:

Медична допомога

Безоплатне зубопротезування (окрім виробів з дорогоцінних металів), протези, реабілітація, необхідні медпослуги, а також ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та працевлаштування

Професійна адаптація, цільова підтримка для навчання у ПТУ, коледжах і університетах.

Соціальний захист

Повна (100%) знижка на комунальні послуги та паливо для постраждалих з інвалідністю, 75% знижка - для інших постраждалих, 50% - для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт

Безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті, а також знижки чи безоплатні міжміські поїздки залежно від статусу.

Фінансова підтримка

Підвищення пенсій або довічна допомога у розмірі 25-50% прожиткового мінімуму, а також щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Документ тепер має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4513-IX про зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення категорій осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — законопроект 13197.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.