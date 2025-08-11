В Святошинском райсуде Киева прокомментировали инцидент с работницей, демонстрировавшей нацистскую символику

В суде заявили, что содействуют правоохранительным органам в расследовании уголовного производства.

Как известно, в Киеве начато уголовное производство против 23-летней сотрудницы Святошинского районного суда из-за публикации изображения с нацистской символикой.

В Святошинском районном суде отреагировали на инцидент и отметили, что фотографии с нацистской символикой правоохранители обнаружили на личной странице сотрудницы суда в соцсети, а руководство суда приняло неотложные меры реагирования.

В суде добавили, что полностью содействуют правоохранительным органам в расследовании уголовного производства.

"Суд категорически осуждает любые проявления пропаганды нацизма и использования запрещенной символики. Такие действия неприемлемы для работника судебной системы Украины и несовместимы с принципами государственной службы", - подчеркнули в Святошинском райсуде.

