У Святошинському райсуді Києва прокоментували інцидент з працівницею, яка демонструвала нацистську символіку

У суді заявили, що сприяють правоохоронним органам у розслідуванні кримінального провадження.

Як відомо, у Києві розпочали кримінальне провадження проти 23-річної співробітниці Святошинського районного суду через публікацію зображення з нацистською символікою.

У Святошинському районному суді відреагували на інцидент та зазначили, що фотографії з нацистською символікою правоохоронці виявили на особистій сторінці співробітниці суду в соцмережі, а керівництво суду вжило невідкладних заходів реагування.

"Суд категорично засуджує будь-які прояви пропаганди нацизму та використання забороненої символіки. Такі дії є неприйнятними для працівника судової системи України та несумісні з принципами державної служби", – наголосили у Святошинському райсуді.

Фото: поліція

