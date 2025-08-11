Tesla Илона Маска подала заявку на поставку электроэнергии в Великобритании

Илон Маск и Tesla выходят на британский рынок электроэнергии.

Фото: Daily Mail

Компания Tesla, возглавляемая Илоном Маском, подала заявку на получение лицензии для поставки электроэнергии домохозяйствам и предприятиям в Великобритании. Об этом сообщило BBC.

Заявка, поданная в июле 2025 года, рассматривается британским энергетическим регулятором Ofgem. В случае одобрения Tesla сможет конкурировать с ведущими энергетическими компаниями Великобритании и начать поставки электроэнергии в Англии, Шотландии и Уэльсе уже в 2026 году. По правилам Ofgem, рассмотрение заявки на лицензию может длиться до девяти месяцев.

Tesla, известная как один из крупнейших в мире производителей электромобилей, также активно развивает бизнес в сфере солнечной энергии и аккумуляторных систем хранения энергии. В США, в частности в Техасе, Tesla Electric уже действует как поставщик электроэнергии, предоставляя владельцам электромобилей компании возможность заряжать свои автомобили по более низким тарифам и получать компенсацию за возврат избыточной энергии в сеть.

В Великобритании Tesla продала более 250 тысяч электромобилей и десятки тысяч домашних аккумуляторных батарей. Эта клиентская база может стать прочной основой для развития нового направления бизнеса по поставке электроэнергии в регионе.

