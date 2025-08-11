Практика судів
  1. У світі

Tesla Ілона Маска подала заявку на постачання електроенергії у Великій Британії

13:54, 11 серпня 2025
Ілон Маск і Tesla виходять на британський ринок електроенергії.
Tesla Ілона Маска подала заявку на постачання електроенергії у Великій Британії
Фото: Daily Mail
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском, подала заявку на отримання ліцензії для постачання електроенергії домогосподарствам і підприємствам у Великій Британії. Про це повідомило BBC.

Заявку, подану в липні 2025 року, розглядає британський енергетичний регулятор Ofgem. У разі схвалення Tesla зможе конкурувати з провідними енергетичними компаніями Великої Британії та розпочати постачання електроенергії в Англії, Шотландії та Вельсі вже у 2026 році. За правилами Ofgem, розгляд заявки на ліцензію може тривати до дев’яти місяців.

Tesla, відома як один із найбільших у світі виробників електромобілів, також активно розвиває бізнес у сфері сонячної енергії та акумуляторних систем зберігання енергії. У США, зокрема в Техасі, Tesla Electric уже діє як постачальник електроенергії, надаючи власникам електромобілів компанії можливість заряджати свої автівки за нижчими тарифами та отримувати компенсацію за повернення надлишкової енергії в мережу.

У Великій Британії Tesla продала понад 250 тисяч електромобілів і десятки тисяч домашніх акумуляторних батарей. Ця клієнтська база може стати міцним фундаментом для розвитку нового напрямку бізнесу з постачання електроенергії в регіоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ілон Маск Tesla Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду