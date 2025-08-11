Tesla Ілона Маска подала заявку на постачання електроенергії у Великій Британії

Ілон Маск і Tesla виходять на британський ринок електроенергії.

Фото: Daily Mail

Компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском, подала заявку на отримання ліцензії для постачання електроенергії домогосподарствам і підприємствам у Великій Британії. Про це повідомило BBC.

Заявку, подану в липні 2025 року, розглядає британський енергетичний регулятор Ofgem. У разі схвалення Tesla зможе конкурувати з провідними енергетичними компаніями Великої Британії та розпочати постачання електроенергії в Англії, Шотландії та Вельсі вже у 2026 році. За правилами Ofgem, розгляд заявки на ліцензію може тривати до дев’яти місяців.

Tesla, відома як один із найбільших у світі виробників електромобілів, також активно розвиває бізнес у сфері сонячної енергії та акумуляторних систем зберігання енергії. У США, зокрема в Техасі, Tesla Electric уже діє як постачальник електроенергії, надаючи власникам електромобілів компанії можливість заряджати свої автівки за нижчими тарифами та отримувати компенсацію за повернення надлишкової енергії в мережу.

У Великій Британії Tesla продала понад 250 тисяч електромобілів і десятки тисяч домашніх акумуляторних батарей. Ця клієнтська база може стати міцним фундаментом для розвитку нового напрямку бізнесу з постачання електроенергії в регіоні.

