  1. В Украине

Любые решения без участия Украины будут решениями против мира — Стефанчук провел разговор с Мецолой

14:48, 11 августа 2025
Украина рассчитывает на усиление санкционного давления на РФ, сохранение и наращивание военной и финансовой помощи.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

Стороны согласились, что Европа и европейские институты должны быть активными участниками процесса завершения войны и установления справедливого и устойчивого мира.

По словам Стефанчука, любые решения, принятые без участия Украины, будут решениями против мира. «Мир должен быть справедливым», — подчеркнул он.

Глава парламента отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшее усиление санкционного давления на РФ, сохранение и увеличение военной и финансовой помощи, а также на максимальное содействие в процессе интеграции в Европейский Союз.

Стефанчук и Мецола договорились продолжать совместную работу для достижения справедливого мира и обеспечения безопасности как в Украине, так и в Европе.

Ранее вице-президент США  Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

