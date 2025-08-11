Будь-які рішення без участі України будуть рішеннями проти миру — Стефанчук провів розмову з Мецолою

Україна розраховує на посилення санкційного тиску на РФ, збереження й нарощування військової та фінансової допомоги.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що провів телефонну розмову з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Сторони погодилися, що Європа та європейські інституції мають бути активними учасниками процесу завершення війни та встановлення справедливого й стійкого миру.

За словами Стефанчука, будь-які рішення, ухвалені без участі України, будуть рішеннями проти миру. «Мир має бути справедливим», — наголосив він.

Голова парламенту підкреслив, що Україна розраховує на подальше посилення санкційного тиску на РФ, збереження й збільшення військової та фінансової допомоги, а також на максимальне сприяння у процесі інтеграції до Європейського Союзу.

Стефанчук та Мецола домовилися продовжувати спільну роботу для досягнення справедливого миру та забезпечення безпеки як в Україні, так і в Європі.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

