США согласились проконсультироваться с Европой перед встречей Трампа и Путина, — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США обязались консультироваться с европейскими странами относительно позиций, которые будут озвучены во время встречи Трампа и Путина на Аляске.

США заверили, что будут согласовывать свои позиции с европейскими союзниками перед встречей президента США Дональда Трампа и Путина. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет польское WP.

Туск подчеркнул, что для НАТО должно быть очевидно – менять государственные границы силой недопустимо, а Россия не должна извлекать выгоду от агрессии.

Он отметил, что накануне главы государств ЕС приняли совместное заявление, где отмечается, что «путь к миру в Украине невозможна без ее участия». Под документом свои подписи также поставили премьер Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Совершенно важно, чтобы Россия осознавала и чтобы российские власти осознавали, что Запад, включая европейские страны, не примет российские условия, заключающиеся в захвате украинских территорий", - подчеркнул Туск.

Он заявил, что это вопрос безопасности не только Украины, но и Польши, поскольку Россия будет, так или иначе, угрозой для стран региона в ближайшие годы.

"Поэтому мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этого конфликта усиленной и убежденной, что можно безнаказанно нарушать границы. Наша позиция состоит в том, что решение об этом возможном обмене территориями и других условиях мира, поскольку сейчас много спекуляций по этому поводу, также должны быть согласованы с Украиной. Важно придерживаться принципа - ничего об одном. решал о Польше без нас", – добавил Туск.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что Соединенные Штаты Америки стремятся к урегулированию в Украине с учетом текущей линии соприкосновения и хотят прекратить финансирование Украины в войне.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

