США погодилися проконсультуватися з Європою перед зустріччю Трампа і Путіна — Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США взяли зобов’язання консультуватися з європейськими країнами щодо позицій, які будуть озвучені під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Фото: getty image

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США запевнили, що узгоджуватимуть свої позиції з європейськими союзниками перед зустріччю президента США Дональда Трампа та Путіна. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише польське WP.

Туск наголосив, що для НАТО має бути очевидним – змінювати державні кордони силою неприпустимо, а Росія не повинна отримувати вигоду від агресії.

Він зазначив, що напередодні глави держав ЄС ухвалили спільну заяву, де наголошується, що "шлях до миру в Україні неможливий без її участі". Під документом свої підписи також поставили прем’єр Великої Британії Кір Стармер та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Абсолютно важливо, щоб Росія усвідомлювала і щоб російська влада усвідомлювала, що Захід, включаючи європейські країни, не прийме російські умови, які полягають у захопленні українських територій", - підкреслив Туск.

Він наголосив, що це питання безпеки не лише України, а й Польщі, оскільки Росія буде так чи інакше загрозою для країн регіону протягом найближчих років.

"Тому ми не можемо допустити, щоб Росія вийшла з цього конфлікту посиленою і переконаною, що можна безкарно порушувати кордони. Наша позиція полягає в тому, що рішення про цей можливий обмін територіями та інші умови миру, оскільки зараз багато спекуляцій з цього приводу, також мають бути узгоджені з Україною. Важливо дотримуватися принципу - нічого про Україну без України. Так само, як ми завжди хотіли б, щоб ніхто не вирішував про Польщу без нас", - додав Туск.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати США прагнуть до врегулювання війни в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення та США хочуть припинити фінансування України у війні.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявили, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.