На Microsoft подали в суд из-за прекращения поддержки Windows 10

14:30, 11 августа 2025
Американец подал в суд на Microsoft из-за планов прекратить поддержку операционной системы Windows 10.
Фото: usatoday.com
Как известно, компания Microsoft сообщила, что не будет выпускать обновления безопасности и технические исправления для Windows 10.

Из-за этого житель Южной Калифорнии подал в суд на Microsoft, пишет Courthousenews.

Истец Лоуренс Кляйн в своей жалобе, поданной в Высший суд Сан-Диего, утверждает, что у него есть два ноутбука, оба из которых работают на Windows 10. Оба ноутбука, по его словам, устареют в октябре, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10.

Мужчина утверждает, что Microsoft пошла на этот шаг «чтобы заставить своих клиентов покупать новые устройства, оптимизированные для работы с пакетом программного обеспечения Microsoft для работы генеративного искусственного интеллекта (ИИ), таким как Copilot, который поставляется с Windows 11 по умолчанию».

«Осталось лишь три месяца до окончания поддержки Windows 10, поэтому вполне вероятно, что многие миллионы пользователей не будут покупать новые устройства или платить за расширенную поддержку. Эти пользователи, некоторые из которых являются компаниями, хранящими конфиденциальные данные потребителей, столкнутся с повышенным риском кибератак или другого инцидента безопасности данных, о чем Microsoft хорошо известно. Иными словами, долгосрочная бизнес-стратегия Microsoft по обеспечению доминирования на рынке приведет к угрозе безопасности данных не только клиентов Microsoft, но и лиц, которые могут вообще не использовать продукты Microsoft», — говорится в жалобе.

Кляйн требует обязать Microsoft поддерживать Windows 10 без дополнительных затрат до тех пор, пока ее доля на рынке не упадет ниже 10%. При этом он ничего не говорит о денежных выплатах для себя, хотя и просит о возмещении расходов на адвокатов.

По данным StatCounter, почти 43% пользователей Windows все еще используют 10-ю версию ОС на своих настольных компьютерах.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
