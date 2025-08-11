На Microsoft подали до суду через припинення підтримки Windows 10

Американець подав до суду на Microsoft через плани припинити підтримку операційної системи Windows 10.

Фото: usatoday.com

Як відомо, компанія Microsoft повідомила, що не випускатиме оновлення безпеки та технічні виправлення для Windows 10.

Через це мешканець Південної Каліфорнії подав до суду на Microsoft, пише Courthousenews.

Позивач Лоуренс Кляйн у своїй скарзі, поданій до Вищого суду Сан-Дієго, стверджує, що має два ноутбуки, обидва з яких працюють на Windows 10. Обидва ноутбуки, стверджує він у своїй скарзі, застаріють у жовтні, коли Microsoft припинить підтримку Windows 10.

Чоловік стверджує, що Microsoft пішла на цей крок, «щоб змусити своїх клієнтів купувати нові пристрої, оптимізовані для роботи з пакетом програмного забезпечення Microsoft (для роботи) генеративного штучного інтелекту (ШІ), як Copilot, що постачається з Windows 11 за замовчанням».

«Залишилося лише три місяці до закінчення підтримки Windows 10, тому цілком ймовірно, що багато мільйонів користувачів не купуватимуть нові пристрої або не платитимуть за розширену підтримку. Ці користувачі, деякі з яких є компаніями, що зберігають конфіденційні дані споживачів, зіткнуться з підвищеним ризиком кібератаки або іншого інциденту безпеки даних, про що Microsoft добре знає. Іншими словами, довгострокова бізнес-стратегія Microsoft щодо забезпечення домінування на ринку призведе до загрози безпеці даних не лише клієнтів Microsoft, але й осіб, які можуть взагалі не використовувати продукти Microsoft», — йдеться у скарзі.

Кляйн вимагає зобов’язати Microsoft підтримувати Windows 10 без додаткових витрат, доки її частка на ринку не впаде нижче 10%. При цьому він нічого не говорить про грошові виплати для себе, хоч і просить про відшкодування витрат на адвокатів.

За даними StatCounter, майже 43% користувачів Windows все ще використовують 10 версію ОС на своїх настільних комп'ютерах.

