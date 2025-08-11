В Черкасской области перед судом предстал мужчина за подделку удостоверения участника боевых действий

Суд вынес приговор по делу о подделке и использовании удостоверения участника боевых действий.

Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор по делу о подделке и использовании удостоверения участника боевых действий.

Судом установлено, что гражданин с целью получения льгот для участников боевых действий для бесплатного проезда в общественном транспорте, имея доступ к удостоверению участника боевых действий, выданному его сыну управлением персонала штаба Командования ВМС ВС Украины 31 августа 2023 года, с целью его дальнейшего использования для бесплатного проезда в бесплатном транспорте, в период времени, начиная с октября 2024 года по 27 июня 2025 года, точное время и дату следствием установить не удалось, находясь по месту жительства, путем вклеивания собственной фотографии подделал вышеуказанное удостоверение, которое дает право на льготы, установленные законодательством Украины, с целью его использования последним.

В дальнейшем 27.06.2025 года гражданин использовал вышеуказанный заведомо поддельный документ для удостоверения своей личности путем его предъявления и предоставления по законному требованию сотрудника ДОП СП ВПД № 1 Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области согласно статье 32 Закона Украины «О Национальной полиции» и статье 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Сотрудниками полиции было выявлено внесение изменения в удостоверение участника боевых действий путем вклеивания фотографии поверх первоначальной, что стало основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Суд по делу № 707/2937/25 (1-кп/707/243/25) признал гражданина виновным в совершении уголовных проступков, предусмотренных частью 1 и 4 статьи 358 УК Украины, и назначил наказание:

по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца;

по ч. 4 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы на срок 1 год.

На основании части 1 статьи 70 УК Украины по совокупности вышеуказанных проступков, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, гражданину Ж. определено окончательное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца с испытательным сроком на 1 год.

Также суд в соответствии с п. 1–2 ч. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 76 УК Украины обязал осужденного не выезжать за пределы Украины без разрешения уполномоченного органа по вопросам пробации, периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы, учебы.

