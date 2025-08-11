На Черкащині перед судом постав чоловік за підроблення посвідчення учасника бойових дій

Суд ухвалив вирок у справі про підроблення та використання посвідчення учасника бойових дій

Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у справі про підроблення та використання посвідчення учасника бойових дій.

Судом встановлено, що громадянин з метою отримання пільг для учасників бойових дій для безкоштовного проїзду в громадському транспорті, маючи доступ до посвідчення учасника бойових дій, виданого його сину, управлінням персоналу штабу Командування ВМС ЗС України 31 серпня 2023 року, з метою його подальшого використання для безкоштовного проїзду в безкоштовному транспорті, у період часу, починаючи з жовтня 2024 року по 27 червня 2025 року, точного часу та дати розслідуванням встановити не вдалося, перебуваючи за місцем проживання, шляхом вклеювання власного фотознімку підробив вищезазначене посвідчення, яке надає право на пільги, встановлені законодавством України, з метою використання останнім.

В подальшому 27.06.2025 року громадянин використав вищевказаний завідомо підроблений документ для посвідчення його особи шляхом його пред'явлення та надання на законну вимогу працівника ДОП СП ВПД №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області згідно статті 32 закону України «Про Національну Поліцію» та статті 22 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Працівниками поліції було виявлене внесення зміни в посвідчення учасника бойових дій шляхом вклеювання фотокартки поверх первинної, що стало підставою притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд у справі №707/2937/25 (1-кп/707/243/25) визнав громадянина винним у вчиненні кримінальних проступків, передбачених частиною 1 та 4 статті 358 КК України та призначив покарання

- за ч.1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці;

- за ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі частини 1 статті 70 КК України за сукупністю вищезазначених проступків, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, громадянину визначено остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці з іспитовим строком на 1 рік.

Також суд у відповідності зі п.1-2 ч.1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України зобов`язав засудженого не виїжджати за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.

