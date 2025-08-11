Конкурсная комиссия опубликовала результаты тестирования когнитивных навыков кандидатов на 5 должностей дисциплинарных инспекторов

Комиссия также утвердила график следующего этапа конкурса — решение ситуационных заданий.

Конкурсная комиссия опубликовала результаты тестирования когнитивных навыков кандидатов, участвующих в конкурсе на 5 вакантных должностей дисциплинарных инспекторов СДИ ВСП.

В Комиссии напомнили, что в соответствии с порядком проведения конкурса к следующему этапу приглашаются кандидаты, набравшие не менее 100 баллов и вошедшие в число 25 кандидатов с наибольшим количеством баллов.

«Поскольку барьер в 100 баллов преодолели 22 кандидата, все они продолжают участие в конкурсе», — подчеркнули в Комиссии.

Результаты тестирования:

Также Комиссия утвердила график следующего этапа конкурса — решение ситуационных заданий, которое состоится 22 августа в 12:00.

Ранее сообщалось, что на 5 должностей дисциплинарных инспекторов, проверяющих жалобы на судей, претендуют 70 кандидатов.

