На 5 должностей дисциплинарных инспекторов, проверяющих жалобы на судей, претендуют 70 кандидатов

Председатель Комиссии Реда Мольене сообщила, что, вероятно, в ближайшее время Высший совет правосудия внесет изменения в объявление о проведении конкурса, увеличив количество вакантных должностей с 4 до 5.

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Конкурсная комиссия по отбору дисциплинарных инспекторов, осуществляющих предварительную проверку жалоб на судей, решила допустить к дальнейшему участию в конкурсе 70 кандидатов. 11 лицам было отказано.

Председатель Комиссии Реда Мольене проинформировала, что, вероятно, в ближайшее время Высший совет правосудия внесет изменения в объявление о проведении конкурса, увеличив количество вакантных должностей с 4 до 5.

Также Мольене отметила, что последовательность этапов конкурса не изменилась — как и ранее, следующим этапом отбора будет тестирование кандидатов на когнитивные навыки. Кандидаты, которые ранее уже успешно прошли такое тестирование, смогут зачесть свои предыдущие результаты и не проходить тестирование повторно.

Кроме того, Реда Мольене отметила, что Комиссия предварительно планирует завершить все конкурсные процедуры до конца сентября.

Ниже приведены списки допущенных к дальнейшему участию в конкурсе.

Автор: Наталя Мамченко

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