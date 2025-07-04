На 5 посад дисциплінарних інспекторів, які перевіряють скарги на суддів, претендує 70 кандидатів

Голова Комісії Реда Мольєне проінформувала, що ймовірно найближчим часом Вища рада правосуддя внесе зміни до оголошення про проведення конкурсу, збільшивши кількість вакантних посад із 4 до 5.

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Конкурсна комісія з відбору дисциплінарних інспекторів, які здійснюють попередню перевірку скарг на суддів, вирішила допустити до подальшої участі у конкурсі 70 кандидатів. 11 особам відмовлено.

Голова Комісії Реда Мольєне проінформувала, що ймовірно найближчим часом Вища рада правосуддя внесе зміни до оголошення про проведення конкурсу, збільшивши кількість вакантних посад із 4-х до 5-ти.

Також Мольєне зазначила, що послідовність етапів конкурсу не змінилася – як і раніше наступним етапом відбору буде тестування кандидатів на когнітивні навички. Кандидати, які раніше вже успішно пройшли таке тестування, зможуть зарахувати свої попередні результати та не проходити тестування повторно.

Крім цього, Реда Мольєне зазначила, що Комісія попередньо планує завершити всі конкурсні процедури до кінця вересня.

Нижче наводимо переліки допущених до подальшої участі у конкурсі.

Автор: Наталя Мамченко

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