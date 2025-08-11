Практика судів
Конкурсна комісія оприлюднила результати тестування когнітивних навичок кандидатів на 5 посад дисциплінарних інспекторів

14:04, 11 серпня 2025
Комісія також затвердила графік наступного етапу конкурсу — розвʼязання ситуаційних завдань.
Конкурсна комісія оприлюднила результати тестування когнітивних навичок кандидатів на 5 посад дисциплінарних інспекторів
Конкурсна комісія оприлюднила результати тестування когнітивних навичок кандидатів, які беруть участь в конкурсі на 5 вакантних посад дисциплінарних інспекторів СДІ ВРП.

У Комісії нагадали, що відповідно до порядку проведення конкурсу до наступного етапу запрошуються кандидати, які набрали не менше 100 балів та увійшли до числа 25 кандидатів із найбільшою кількістю балів.

«Оскільки, барʼєр у 100 балів подолали 22 кандидати усі вони продовжують участь у конкурсі», - підкреслили у Комісії.

Результати тестування:

Також Комісія затвердила графік наступного етапу конкурсу - розвʼязання ситуаційних завдань, яке відбудеться 22 серпня о 12:00. 

Раніше ми писали, що на 5 посад дисциплінарних інспекторів, які перевіряють скарги на суддів, претендує 70 кандидатів.

