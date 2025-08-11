Практика судів
  В Україні

У Харкові дитина випала з вікна п’ятого поверху на кондиціонер, відео

12:24, 11 серпня 2025
Малолітня дівчинка випала з вікна багатоповерхівки, застрягши на кондиціонері.
У Харкові трирічна дівчинка дивом уникла загибелі після падіння з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки. Дитина впала на кондиціонер поверхом нижче та застрягла на ньому, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. За допомогою пожежної драбини вони обережно зняли дитину та передали медикам.

Дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Батьки від госпіталізації відмовилися.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
