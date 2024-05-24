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Таможенные режимы и установление таможенной стоимости: обзор практики КАС ВС

14:19, 24 мая 2024
Опубликован обзор судебной практики КАС ВС по таможенному делу.
Таможенные режимы и установление таможенной стоимости: обзор практики КАС ВС
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Верховный Суд поделился обзором судебной практики Кассационного административного суда по таможенному делу за период 2018 год- апрель 2024 года.

Отмечается, что таможенное дело актуально, поскольку составляет важную составляющую внешнеэкономической деятельности и имеет прямое влияние на бизнес среду.

В аналитическом материале освещена актуальная судебная практика по:

  • классификации товаров согласно УКТ ВЭД;
  • таможенным режимам и установлению таможенной стоимости;
  • таможенным процедурам;
  • мерам ответственности в сфере внешнеэкономической деятельности и т.д.

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