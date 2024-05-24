Таможенные режимы и установление таможенной стоимости: обзор практики КАС ВС

Верховный Суд поделился обзором судебной практики Кассационного административного суда по таможенному делу за период 2018 год- апрель 2024 года.
Отмечается, что таможенное дело актуально, поскольку составляет важную составляющую внешнеэкономической деятельности и имеет прямое влияние на бизнес среду.
В аналитическом материале освещена актуальная судебная практика по:
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