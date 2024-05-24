Таможенные режимы и установление таможенной стоимости: обзор практики КАС ВС

Опубликован обзор судебной практики КАС ВС по таможенному делу.

Верховный Суд поделился обзором судебной практики Кассационного административного суда по таможенному делу за период 2018 год- апрель 2024 года.

Отмечается, что таможенное дело актуально, поскольку составляет важную составляющую внешнеэкономической деятельности и имеет прямое влияние на бизнес среду.

В аналитическом материале освещена актуальная судебная практика по:

классификации товаров согласно УКТ ВЭД;

таможенным режимам и установлению таможенной стоимости;

таможенным процедурам;

мерам ответственности в сфере внешнеэкономической деятельности и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.