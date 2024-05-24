Как долго комиссия ТЦК и СП будет рассматривать документы на отсрочку от призыва, – рассказало Минобороны

О решении комиссии ТЦК и СП сообщат по телефону, письмом или по почте.

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Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала порядок предоставления отсрочек. В частности, для установления факта осуществления ухода и, соответственно, оформления отсрочки от призыва, отдельным военнообязанным необходимо будет получить дополнительный документ. Комиссия, куда входит ТЦК, сможет отменить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки в случае потери оснований.

Отсрочка – это отсрочка призыва на военную службу по мобилизации в связи с наличием оснований, определенных в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

По вопросам, которые часто возникают у военнообязанных, относительно отсрочки от призыва Министерство обороны Украины предоставило разъяснения:

Как получить отсрочку?

Чтобы получить отсрочку, необходимо лично явиться в ТЦК и СП с соответствующими документами, подтверждающими право на отсрочку. Форму заявления и перечень документов можно найти в Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Перечень необходимых документов зависит от основания для отсрочки, определенной в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Сколько времени рассматривают документы на отсрочку?

Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение семи дней с даты их поступления в комиссию в ТЦК и СП. Срок рассмотрения может быть продлен, если комиссия обратилась за дополнительной информацией в другие государственные органы. В таком случае документы рассмотрят не позднее следующего дня после получения ответа.

Как узнать о наличии отсрочки?

Информация о подтвержденном праве на отсрочку на основе поданных документов вносится в реестр военнообязанных. Узнать о наличии этой информации можно, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на учете или через электронный кабинет военнообязанного в системе Резерв+.

Как узнать о решении об отсрочке?

О принятом комиссией ТЦК и СП решении сообщат по телефону, письмом на электронный адрес или по почте. В случае положительного решения военнообязанному будет предоставлена справка, а в случае отказа - письменное уведомление с указанием причин. Информация о предоставленной отсрочке также будет отображаться в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+.

Могут ли меня призвать, если документы на рассмотрение комиссии уже поданы?

Нет. До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон 3633-IX об усилении мобилизации ввел новую категорию лиц, которым безусловно предоставляется право на отсрочку, фактически приравняв их к лицам с инвалидностью. Кроме того, Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам - экспертам, которые анализируют нормативные акты в Правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента.

Добавим, что право на отсрочку можно реализовать только до момента приобретения статуса военнослужащего путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом - в частности, ТЦК.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК - теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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