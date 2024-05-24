Практика судов
  1. В Украине

Как долго комиссия ТЦК и СП будет рассматривать документы на отсрочку от призыва, – рассказало Минобороны

13:28, 24 мая 2024
О решении комиссии ТЦК и СП сообщат по телефону, письмом или по почте.
Как долго комиссия ТЦК и СП будет рассматривать документы на отсрочку от призыва, – рассказало Минобороны
Источник фото: УНИАН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ранее «Судебно-юридическая газета» описывала порядок предоставления отсрочек. В частности, для установления факта осуществления ухода и, соответственно, оформления отсрочки от призыва, отдельным военнообязанным необходимо будет получить дополнительный документ. Комиссия, куда входит ТЦК, сможет отменить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки в случае потери оснований.

Отсрочка – это отсрочка призыва на военную службу по мобилизации в связи с наличием оснований, определенных в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

По вопросам, которые часто возникают у военнообязанных, относительно отсрочки от призыва Министерство обороны Украины предоставило разъяснения:

Как получить отсрочку?

Чтобы получить отсрочку, необходимо лично явиться в ТЦК и СП с соответствующими документами, подтверждающими право на отсрочку. Форму заявления и перечень документов можно найти в Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года № 560. Перечень необходимых документов зависит от основания для отсрочки, определенной в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Сколько времени рассматривают документы на отсрочку?

Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение семи дней с даты их поступления в комиссию в ТЦК и СП. Срок рассмотрения может быть продлен, если комиссия обратилась за дополнительной информацией в другие государственные органы. В таком случае документы рассмотрят не позднее следующего дня после получения ответа.

Как узнать о наличии отсрочки?

Информация о подтвержденном праве на отсрочку на основе поданных документов вносится в реестр военнообязанных. Узнать о наличии этой информации можно, обратившись в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на учете или через электронный кабинет военнообязанного в системе Резерв+.

Как узнать о решении об отсрочке?

О принятом комиссией ТЦК и СП решении сообщат по телефону, письмом на электронный адрес или по почте. В случае положительного решения военнообязанному будет предоставлена справка, а в случае отказа - письменное уведомление с указанием причин. Информация о предоставленной отсрочке также будет отображаться в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+.

Могут ли меня призвать, если документы на рассмотрение комиссии уже поданы?

Нет. До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон 3633-IX об усилении мобилизации ввел новую категорию лиц, которым безусловно предоставляется право на отсрочку, фактически приравняв их к лицам с инвалидностью. Кроме того, Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам - экспертам, которые анализируют нормативные акты в Правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента.

Добавим, что право на отсрочку можно реализовать только до момента приобретения статуса военнослужащего путем активных действий и оформления этой отсрочки уполномоченным органом - в частности, ТЦК.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК - теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам-экспертам, анализирующим нормативные акты в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента

Экспертов-аналитиков в Кабмине, парламенте и ОП выделили отдельно, и определили для них порядок предоставления документов.

Верховная Рада поддержала расширение оснований для раскрытия банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Верховная Рада одобрила за основу законопроект об обязательствах банков раскрывать банковскую тайну в случае запроса АРМА или Минюста.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения по социальному делу будет основанием для освобождения руководителя госоргана от штрафа

Народные депутаты одобрили законопроект, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений на сумму до 121 тысячи грн, но при этом разрешить освобождать их от штрафа на основании отсутствия денег в бюджете.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді