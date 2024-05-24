Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам-експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента

Експертів-аналітиків у Кабміні, парламенті та ОП виділили окремо, і визначили для них порядок надання документів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», закон 3633-IX про посилення мобілізації увів нову категорію осіб, яким безумовно надається право на відстрочку, фактично прирівнявши їх до осіб з інвалідністю.

Це державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Тобто, окремо без будь-якого ліміту в 50% бронюються чиновники, які працюють з проектами документів та ухваленими законами і постановами, а також «айтівці» у вказаних органах.

Їх виділили в окрему категорію, на відміну від інших чиновників, які тепер бронюються лише наполовину (категорії «Б» та «В»).

Порядок надання відстрочок «експертам» та «айтівцям» визначений у Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженому постановою Кабміну від 16 травня №560. Уряд додатково вніс зміни у цей порядок постановою від 21 травня №591.

Так, для отримання відстрочки вони мають подати:

довідку про займану посаду,

витяг із наказу (розпорядження) про призначення на посаду, завірені Державним секретарем міністерства, уповноваженою особою Офісу Президента, Апарату Верховної Ради.

Разом з тим, виникає певна нормативна неясність з точки зору, чи мають вони особисто подавати ці документи або ж це за них робить керівник відповідного органу.

Так, у додатку 5 до постанови №560 йдеться про те, що стосовно заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому КМУ, і які перебувають на спеціальному військовому обліку, клопотання до комісії ТЦК подається керівником органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації щодо оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних, які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, та витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних.

Однак стосовно експертів та айтівців, що працюють в ОП, міністерствах, Верховній Раді (які виділені за новим законом в окрему категорію) визначено лише перелік документів, які підтверджують відстрочку, але хто саме подає документи до комісії ТЦК – у додатку не вказано.

Так, Порядок лише загалом визначає, що за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Таким чином, виникає питання, навіщо законодавець виділив «експертів» та «айтівців» в окрему категорію заброньованих, тим самим внісши плутанину в порядок надання відстрочки.

Автор: Наталя Мамченко

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