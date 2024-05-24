Митники запобігли незаконному вивезенню деревини, яка могла бути етно-будинком

На кордоні затримали дві вантажівки з контрабандною деревиною черкаського підприємства, яка прямувала до Польщі.

Джерело фото: Державна митна служба України

У пункті пропуску «Шегині - Медика» на виїзді з України затримали дві вантажівки з деревиною. Згідно з товаросупровідними документами, вантаж містив 40,3 м³ та 41,3 м³ деревини (лісоматеріали розпиляні уздовж, не стругані, не шліфовані і пиломатеріали обрізні хвойних порід - сосна звичайна). Продавцем зазначено одне з черкаських підприємств, а покупцем – компанія з Польщі. Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники звернулися до Національного лісотехнічного університету України для проведення експертизи та перевірки законності переміщення вантажу. Результати експертної оцінки показали, що деревина тривалий час була в експлуатації, має ознаки природного старіння, механічні пошкодження, штучні отвори і пази для з'єднання, що суперечить інформації у декларації та сертифікаті про походження лісоматеріалів.

Встановлено, що керівник фірми-відправника намагався перемістити товари через митний кордон України, приховуючи їх від митного контролю та подаючи неправдиві документи. На вимогу митниці директор ТОВ не з'явився для надання пояснень.

Деревина такого типу має високу цінність за кордоном і може використовуватись для спорудження етно-будинків, які могли бути демонтовані в Україні.

За цим фактом складено адмінпротоколи відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Деревину тимчасово вилучено до розгляду справи у суді.

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