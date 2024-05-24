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Таможенники предотвратили незаконный вывоз древесины, которая могла быть этно-домом

19:00, 24 мая 2024
На границе задержали два грузовика с контрабандной древесиной черкасского предприятия, которая направлялась в Польшу.
Таможенники предотвратили незаконный вывоз древесины, которая могла быть этно-домом
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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В пункте пропуска «Шегини - Медика» на выезде из Украины задержали два грузовика с древесиной. Согласно товаросопроводительным документам, груз содержал 40,3 м³ и 41,3 м³ древесины (лесоматериалы распиленные вдоль, не строганные, не шлифованные и пиломатериалы обрезные хвойных пород - сосна обыкновенная). Продавцом указано одно из черкасских предприятий, а покупателем - компания из Польши. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники обратились в Национальный лесотехнический университет Украины для проведения экспертизы и проверки законности перемещения груза. Результаты экспертной оценки показали, что древесина длительное время была в эксплуатации, имеет признаки естественного старения, механические повреждения, искусственные отверстия и пазы для соединения, что противоречит информации в декларации и сертификате о происхождении лесоматериалов.

Установлено, что руководитель фирмы-отправителя пытался переместить товары через таможенную границу Украины, скрывая их от таможенного контроля и подавая ложные документы. По требованию таможни директор ООО не явился для дачи объяснений.

Древесина такого типа имеет высокую ценность за рубежом и может использоваться для сооружения этно-домов, которые могли быть демонтированы в Украине.

По данному факту составлены админпротоколы в соответствии с ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Древесину временно изъято до рассмотрения дела в суде.

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