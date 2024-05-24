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Какие причины освобождают от ответственности за неявку в ТЦК, – объяснили в Минобороны

11:41, 24 мая 2024
В случае неявки в ТЦК, в кратчайшие сроки гражданин должен сообщить военкомат о причинах.
Какие причины освобождают от ответственности за неявку в ТЦК, – объяснили в Минобороны
Источник фото: znaj.ua
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В случае невыполнения обязанности явиться по вызову ТЦК и СП для военнообязанного предусмотрена административная ответственность. Однако существуют уважительные причины, которые могут освободить от явки в ТЦК и СП после вручения повестки. Об этом сообщило Минобороны.

Уважительными причинами для неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКтаСП) в срок, определенный в повестке, считаются:

  • Препятствия стихийного характера;
  • Болезнь гражданина;
  • Военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые сделали невозможным личную явку в определенный пункт и срок;
  • Смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней. Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

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