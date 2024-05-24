Какие причины освобождают от ответственности за неявку в ТЦК, – объяснили в Минобороны

В случае неявки в ТЦК, в кратчайшие сроки гражданин должен сообщить военкомат о причинах.

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В случае невыполнения обязанности явиться по вызову ТЦК и СП для военнообязанного предусмотрена административная ответственность. Однако существуют уважительные причины, которые могут освободить от явки в ТЦК и СП после вручения повестки. Об этом сообщило Минобороны.

Уважительными причинами для неприбытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКтаСП) в срок, определенный в повестке, считаются:

Препятствия стихийного характера;

Болезнь гражданина;

Военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые сделали невозможным личную явку в определенный пункт и срок;

Смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника жены (мужа).

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайший срок, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней. Причины неявки должны быть подтверждены документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

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Напомним, отныне если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить им повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК.

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