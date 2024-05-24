На Киевщине произошел взрыв в доме – нашли тело мужчины

Правоохранители предварительно выяснили, что произошел взрыв газового баллона.

На Киевщине правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в доме, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в полиции области, в четверг, 23 мая, около 11:00, в полицию Бучанщины поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из частных домовладений в селе Колонщина. После ликвидации пожара работники ГСЧС обнаружили тело 46-летнего хозяина.

Правоохранители предварительно выяснили, что произошел взрыв газового баллона, но окончательную причину пожара озвучат после проведения экспертизы.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшей гибель человека, следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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