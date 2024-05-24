WOG и Интерсити завершают 8-летнее сотрудничество

WOG и Интерсити прекратят сотрудничество в мае.

Источник фото: azkwog

Сеть автозаправочных комплексов в Украине, одна из крупнейших сетей АЗК в Украине - Wog и Интерсити в мае прекращают 8-летнее сотрудничество. Об этом сообщила сеть WOG в соцсетях.

«Иногда заканчиваются даже самые счастливые истории. Так произошло с WOG и «Интерсити». В конце мая мы попрощаемся с нашим сотрудничеством и скажем «до новых встреч!» Мы рады были видеть тебя все 8 лет в твоих путешествиях. Любили разделять с тобой счастливые мгновения желанной дороги и утром, и вечером. И если честно - уже начинаем ностальгировать по этому», - говорится в сообщении компании.

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