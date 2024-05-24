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Женщина предложила взятку полицейским, которые остановили ее авто за нарушение ПДД: суд утвердил соглашение о признании виновности

14:01, 24 мая 2024
Водитель, которая была в нетрезвом состоянии, положила 2000 гривен на переднее пассажирское сиденье салона полицейского авто.
Женщина предложила взятку полицейским, которые остановили ее авто за нарушение ПДД: суд утвердил соглашение о признании виновности
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Бориспольский горрайонный суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемой в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, признав последнюю виновной и назначив согласованное наказание в виде штрафа в размере 17 000 грн с рассрочкой выплаты на 4 месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Как стало известно, 25 января около 22:00. в с. Иванков, Бориспольского района во время патрулирования, полицейские отдела реагирования патрульной полиции Бориспольского РУП ГУ НП в Киевской области остановили автомобиль марки Skoda Octavia для прекращения нарушения правил дорожного движения.

В ходе общения с водителем, работниками полиции были установлены признаки алкогольного опьянения и сообщено гражданке о составлении в отношении нее протокола за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Во избежание ответственности владелица автомобиля, чтобы правоохранители не составляли по ней протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не передавали его на рассмотрение в суд, предложила и предоставила им неправомерную выгоду – 2000 гривен, положив их на переднее пассажирское сиденье салон служебного автомобиля.

Предложение звучало неоднократно, несмотря на отказ патрульных и предупреждение об уголовной ответственности.

После указанных неправомерных действий гражданки патрульными была вызвана следственно-оперативная группа по факту предложения и предоставления им неправомерной выгоды.

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