Водійка запропонувала хабар поліцейським, які зупинили її авто за порушення ПДР: суд затвердив угоду про визнання винуватості

Нетвереза водійка поклала 2000 гривень на переднє пасажирське сидіння салону поліцейського авто.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, визнавши останню винною та призначивши узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн з розстрочкою виплати на 4 місяці. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як стало відомо, 25 січня близько 22:00 год. в с. Іванків, Бориспільського району під час патрулювання, поліцейські відділу реагування патрульної поліції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області зупинили автомобіль марки «Skoda Octavia» задля припинення порушення правил дорожнього руху.

У ході спілкування з водієм, працівниками поліції були встановлені ознаки алкогольного сп’яніння та повідомлено громадянці про складання відносно неї протоколу за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

З метою уникнення відповідальності, власниця автомобіля, аби правоохоронці не складали щодо неї протокол про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та не передавали його на розгляд до суду, запропонувала та надала їм неправомірну вигоду – 2000 гривень, поклавши їх на переднє пасажирське сидіння салону службового автомобіля.

Пропозиція звучала неодноразово, попри відмову патрульних і попередження про кримінальну відповідальність.

Після зазначених неправомірних дій громадянки патрульними було викликано слідчо-оперативну групу за фактом пропозиції та надання їм неправомірної вигоди.

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