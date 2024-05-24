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Водійка запропонувала хабар поліцейським, які зупинили її авто за порушення ПДР: суд затвердив угоду про визнання винуватості

14:01, 24 травня 2024
Нетвереза водійка поклала 2000 гривень на переднє пасажирське сидіння салону поліцейського авто.
Водійка запропонувала хабар поліцейським, які зупинили її авто за порушення ПДР: суд затвердив угоду про визнання винуватості
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Бориспільський міськрайонний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, визнавши останню винною та призначивши узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн з розстрочкою виплати на 4 місяці. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як стало відомо, 25 січня близько 22:00 год. в с. Іванків, Бориспільського району під час патрулювання, поліцейські відділу реагування патрульної поліції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області зупинили автомобіль марки «Skoda Octavia» задля припинення порушення правил дорожнього руху.

У ході спілкування з водієм, працівниками поліції були встановлені ознаки алкогольного сп’яніння та повідомлено громадянці про складання відносно неї протоколу за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

З метою уникнення відповідальності, власниця автомобіля, аби правоохоронці не складали щодо неї протокол  про керування  транспортним засобом в стані алкогольного  сп’яніння та не передавали його на розгляд до суду, запропонувала та надала їм неправомірну вигоду – 2000 гривень, поклавши їх на переднє пасажирське сидіння салону службового автомобіля.

Пропозиція звучала неодноразово, попри відмову патрульних і попередження про кримінальну відповідальність.

Після зазначених неправомірних дій громадянки патрульними було викликано слідчо-оперативну групу за фактом пропозиції та надання їм неправомірної вигоди.

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