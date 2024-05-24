Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо «має 7 дітей», але у їхніх свідоцтвах він не записаний: як його покарав суд

11:24, 24 травня 2024
Чоловік заявив, що має відстрочку від призову, оскільки є «біологічним батьком сімох дітей, троє з яких є неповнолітніми, перебувають на його утриманні та вихованні. Однак, у свідоцтвах про народження дітей запис про батька немає».
На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо «має 7 дітей», але у їхніх свідоцтвах він не записаний: як його покарав суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті 51-річний чоловік ухилився від військової служби. На суді він стверджував, що є батьком 7 дітей. Вирок у справі №297/3582/23 виніс Берегівський районний суд Закарпатської області.

Згідно з матеріалами, підозрюваним є уродженець Закарпаття із освітою 8 класів. У березні 2023 року ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку також дали повістку, проте він ухилився від мобілізації.

На суді житель Закарпаття провину заперечив. Він заявив, що має відстрочку від призову, оскільки є «біологічним батьком сімох дітей, троє з яких є неповнолітніми, перебувають на його утриманні та вихованні. Однак, у свідоцтвах про народження дітей запис про батька немає».

На суді співмешканка чоловіка підтвердила, що живе з підсудним без реєстрації шлюбу та він є батьком їхніх спільних дітей.

Суд отримав копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей, в яких батьком зазначений інший чоловік. А тому в суду немає доказів того, що говорить підсудний та його співмешканка.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам-експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента

Експертів-аналітиків у Кабміні, парламенті та ОП виділили окремо, і визначили для них порядок надання документів.

Верховна Рада підтримала розширення підстав для розкриття банківської таємниці за запитами Мін’юсту та АРМА

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про зобов’язання банків розкривати банківську таємницю у разі запиту АРМА чи Мін’юсту.

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення по соціальній справі буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу

Народні депутати схвалили законопроект, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень на суму до 121 тисяч грн, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу на підставі відсутності грошей в бюджеті.

Хто з суддів в останні роки відряджався до Національної школи суддів або й досі там перебуває у відрядженні: список

Деякі судді проводять у відрядженнях до НШСУ чималий час свого життя.

Суд зможе оштрафувати боржника на 120 тисяч грн за невиконання судового рішення – парламент схвалив законопроект

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді