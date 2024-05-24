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Виробника Milka й Oreo Єврокомісія оштрафувала на €337,5 млн за штучне завищення цін

12:51, 24 травня 2024
Антимонопольні органи ЄС заявили, що американська компанія незаконно перешкоджала транскордонним продажам свого шоколаду, печива та кави, беручи участь в антиконкурентних угодах.
Виробника Milka й Oreo Єврокомісія оштрафувала на €337,5 млн за штучне завищення цін
Джерело фото: Shelby Tauber/Bloomberg
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Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 мільйона євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на продукти харчування.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

«Європейська комісія оштрафувала Mondelēz International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн євро за перешкоджання транскордонній торгівлі шоколадом, печивом та кавовими продуктами між державами-членами ЄС, що порушує правила конкуренції спільноти», - сказано у повідомленні.

Компанія Mondelēz зі штаб-квартирою у США є одним з найбільших у світі виробників шоколаду та печива. Її портфоліо включає відомі бренди, такі як Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone та TUC, а до 2015 року - кавові бренди HAG, Jacobs та Velours Noir.

Компанію Mondelēz оштрафували після того, як антимонопольні органи Європейського Союзу заявили, що американська компанія незаконно перешкоджала транскордонним продажам свого шоколаду, печива та кави, беручи участь в антиконкурентних угодах, пише «Вloomberg».

«Ми виявили, що Mondelez незаконно заборонив роздрібним торговцям закуповувати цю продукцію з держав-членів, де ціни нижчі», — заявила керівник відділу з питань конкуренції ЄС Маргрете Вестагер у заяві про врегулювання у 23 травня.

«Це дозволило Mondelez підтримувати вищі ціни. Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву», - додала вона.

За її словами, різниця в ціні на деякі продукти коливалася на різних ринках від 10% до 40%.

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