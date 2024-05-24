Производителя Milka и Oreo Еврокомиссия оштрафовала на €337,5 млн за искусственное завышение цен

Антимонопольные органы ЕС заявили, что американская компания незаконно препятствовала трансграничным продажам своего шоколада, печенья и кофе, участвуя в антиконкурентных соглашениях.

Источник фото: Shelby Tauber/Bloomberg

Еврокомиссия оштрафовала американского кондитерского гиганта Mondelez на 337,5 миллионов евро за антиконкурентное поведение и искусственное завышение цен на продукты питания.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Европейская комиссия оштрафовала Mondelez International, Inc. (Mondelēz) на 337,5 млн евро за препятствование трансграничной торговле шоколадом, печеньем и кофейными продуктами между государствами-членами ЕС, что нарушает правила конкуренции сообщества», - говорится в сообщении.

Компания Mondelēz со штаб-квартирой в США является одним из крупнейших в мире производителей шоколада и печенья. Ее портфолио включает в себя известные бренды, такие как Côte d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone и TUC, а до 2015 года – кофейные бренды HAG, Jacobs и Velours Noir.

Компания Mondelēz была оштрафована после того, как антимонопольные органы Европейского Союза заявили, что американская компания незаконно препятствовала трансграничным продажам своего шоколада, печенья и кофе, участвуя в антиконкурентных соглашениях, пишет «Вloomberg».

«Мы обнаружили, что Mondelez незаконно запретил розничным торговцам закупать эту продукцию из государств-членов, где цены ниже», — заявила руководитель отдела по конкуренции ЕС Маргрете Вестагер в заявлении об урегулировании в 23 мая.

«Это позволило Mondelez поддерживать более высокие цены. Это нанесло вред потребителям, которые в конце концов платили больше за шоколад, печенье и кофе», - добавила она.

По ее словам, разница в цене на некоторые продукты колебалась на разных рынках от 10 до 40%.

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