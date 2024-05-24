Избран председатель Ленинского районного суда Днепропетровска

Суд возглавил Геннадий Калиниченко.

Избран председатель Ленинского районного суда города Днепропетровска. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, 23 мая путем тайного голосования избран председатель Ленинского районного суда г. Днепропетровска судья Калиниченко Геннадий Павлович на срок, определенный частью 3 статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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