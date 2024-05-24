Компенсация за обустройство рабочего места лица с инвалидностью: что нужно знать

Работодатель, предоставивший работу человеку с первой или второй группой инвалидности и подстроивший под его нужды рабочее место, может получить денежную компенсацию.

Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает, на какую компенсацию может претендовать работодатель, трудоустроивший лицо с инвалидностью.

Работодатель, предоставивший работу человеку с первой или второй группой инвалидности и подстроивший под его нужды рабочее место, может получить денежную компенсацию в сумме, не превышающей 106,5 тыс. грн – за лиц с инвалидностью I группы и до 71 тыс. грн – за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью ІІ группы.

Что же можно приобрести?

Перечень вспомогательных средств достаточно велик. Он, в частности, включает следующие позиции:

мебель и фурнитура для рабочих мест;

компьютеры и оргтехника;

программное обеспечение;

перила и брусья;

машины для производства и обработки;

средства защиты здоровья и безопасности на рабочих местах и т.д.

Ранее мы писали, как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ.

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