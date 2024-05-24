Компенсація за облаштування робочого місця особи з інвалідністю: що слід знати

Роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію.

Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, на яку компенсацію може претендувати роботодавець, який працевлаштував особу з інвалідністю.

Роботодавець, який надав роботу людині з першою або другою групою інвалідності та підлаштував під її потреби робоче місце, може отримати грошову компенсацію у сумі, що не перебільшує 106,5 тис. грн – за осіб з інвалідністю І групи та до 71 тис. грн – за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю ІІ групи.

Що ж можна купити?

Перелік допоміжних засобів досить великий. Він, зокрема включає такі позиції:

меблі та фурнітура для робочих місць;

комп’ютери та оргтехніка;

програмне забезпечення;

поручні та бруси;

машини для виробництва та оброблення;

засоби для захисту здоров’я і безпеки на робочих місцях тощо.

Раніше ми писали, як отримати компенсаціюз а працевлаштування ВПО.

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