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На будівництві ЖК на Подолі працівник впав з висоти і пошкодив хребет: підряднику висунули підозру

12:17, 24 травня 2024
Директора товариства, що виконувало підрядні роботи, підозрюють у порушенні вимог законодавства про охорону праці.
На будівництві ЖК на Подолі працівник впав з висоти і пошкодив хребет: підряднику висунули підозру
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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На будівництві житлового комплексу на Подолі стався нещасний випадок – працівник впав з висоти і отримав серйозну травму хребта. Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 28-річному директору київської підрядної компанії у порушенні вимог законодавства про охорону праці, що призвело до шкоди здоров’ю працівника (ч.1 ст. 271 КК України). Про це розповіла Київська міська прокуратура.

Зазначається, що під час будівництва 42-річний будівельник виконував роботи без належного контролю з боку головного інженера. Під час перевезення будівельних матеріалів одноколісним візком по дошках, він провалився в отвір під дошками та впав з висоти 3,6 метра. Внаслідок падіння у нього діагностували черепно-мозкову травму та пошкодження хребта.

З’ясувалося, що з працівником не було укладено належним чином трудовий договір, він не пройшов інструктаж з охорони праці, але був допущений до роботи.

Директору підрядної компанії загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

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