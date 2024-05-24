На будівництві ЖК на Подолі працівник впав з висоти і пошкодив хребет: підряднику висунули підозру

Директора товариства, що виконувало підрядні роботи, підозрюють у порушенні вимог законодавства про охорону праці.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

На будівництві житлового комплексу на Подолі стався нещасний випадок – працівник впав з висоти і отримав серйозну травму хребта. Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 28-річному директору київської підрядної компанії у порушенні вимог законодавства про охорону праці, що призвело до шкоди здоров’ю працівника (ч.1 ст. 271 КК України). Про це розповіла Київська міська прокуратура.

Зазначається, що під час будівництва 42-річний будівельник виконував роботи без належного контролю з боку головного інженера. Під час перевезення будівельних матеріалів одноколісним візком по дошках, він провалився в отвір під дошками та впав з висоти 3,6 метра. Внаслідок падіння у нього діагностували черепно-мозкову травму та пошкодження хребта.

З’ясувалося, що з працівником не було укладено належним чином трудовий договір, він не пройшов інструктаж з охорони праці, але був допущений до роботи.

Директору підрядної компанії загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до двох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.