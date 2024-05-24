На строительстве ЖК на Подоле работник упал с высоты и повредил позвоночник: подрядчику предъявили подозрение

Директора общества, выполнявшего подрядные работы, подозревают в нарушении требований законодательства об охране труда.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

На строительстве жилого комплекса на Подоле произошел несчастный случай - работник упал с высоты и получил серьезную травму позвоночника. Подольская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении 28-летнему директору киевской подрядной компании в нарушении требований законодательства об охране труда, что привело к вреду здоровью работника (ч.1 ст. 271 УК Украины). Об этом рассказала Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что во время строительства 42-летний строитель выполнял работы без надлежащего контроля со стороны главного инженера. Во время перевозки строительных материалов одноколесной тележкой по доскам, он провалился в отверстие под досками и упал с высоты 3,6 метра. В результате падения у него диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника.

Выяснилось, что с работником не был заключен надлежащим образом трудовой договор, он не прошел инструктаж по охране труда, но был допущен к работе.

Директору подрядной компании грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.