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Украина открыла посольство в Мавритании

17:14, 24 мая 2024
Максим Субх принял участие в открытии посольства Украины в Мавритании и обсудил дальнейшее сотрудничество.
Украина открыла посольство в Мавритании
Источник фото: mfa.gov.ua
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Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх в рамках рабочих визитов в страны Северной Африки находился в городе Нуакшот с целью официального открытия Посольства Украины в Исламской Республике Мавритания. К церемонии присоединились официальные представители МИД Мавритании, аккредитованные в стране дипломаты, а также представители СМИ и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении на церемонии Максим Субх отметил, что открытие украинского дипломатического представительства в Нуакшоте свидетельствует о решимости Украины укреплять сотрудничество с Мавританией, которая является важным партнером в регионе Сахель. Он также предоставил актуальную информацию о продолжающейся российской агрессии и усилиях украинского народа и Вооруженных сил Украины в защите государства.

Во время визита в Мавританию Субх встретился с министром иностранных дел Мавритании Мохамедом Салемом Ульд Мерзугом. Стороны обсудили развитие политического диалога между Украиной и Мавританией, а также возможности активизации двустороннего сотрудничества в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологий, культуры и образования.

Одной из основных тем встречи стало обсуждение участия Мавритании в Глобальном саммите мира в Швейцарии 15-16 июня на уровне президента, который сейчас возглавляет Африканский Союз. Также Субх передал министру иностранных дел Мавритании личное послание от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с приглашением осуществить официальный визит в Украину.

Во время пребывания в Нуакшоте Максим Субх также встретился с президентом Национальной Ассамблеи Мавритании Мохамедом Ульд Бамба Мегеттом. Он пригласил главу парламента Мавритании присоединиться к парламентскому измерению Крымской платформы и призвал признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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