Суд напомнил особенности процедуры урегулирования спора с участием судьи

Козельщинский районный суд Полтавской области напомнил особенности процедуры урегулирования спора с участием судьи.
Так, в мае 2024 года Козельщинским районным судом Полтавской области посредством процедуры урегулирования спора с участием судьи по гражданскому делу о разделе совместного имущества утверждено мировое соглашение между сторонами.
Урегулирование спора с участием судьи – судебная процедура, предусмотренная в гражданском судопроизводстве, которая заключается в проведении судьей совместных (с участием всех сторон) и закрытых (с каждой из сторон в отдельности) совещаний с целью мирного урегулирования спора.
Урегулирование спора с участием судьи – это добровольный, переговорный, конфиденциальный процесс, в котором стороны спора пытаются самостоятельно, на добровольной основе вступить в переговоры при поддержке независимого, нейтрального и беспристрастного посредника – судьи, который с помощью собственных профессиональных навыков и знаний направляет стороны к мирному урегулированию спора.
Целью процедуры урегулирования спора с участием судьи является быстрое и мирное разрешение спора, урегулирование конфликта сторон с тем, чтобы быстро удовлетворить в равной степени интересы и права всех сторон – участников спора.
К основным процедурным принципам урегулирования спора с участием судьи относятся принципы:
По результатам урегулирования спора с участием судьи в конечном счете было принято процессуальное решение – утверждение мирового соглашения, условия которого удовлетворили права и интересы всех сторон.
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