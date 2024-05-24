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Суд напомнил особенности процедуры урегулирования спора с участием судьи

15:12, 24 мая 2024
Целью процедуры является быстрое и мирное разрешение спора, урегулирование конфликта сторон с тем, чтобы быстро удовлетворить в равной степени интересы и права всех сторон – участников спора.
Суд напомнил особенности процедуры урегулирования спора с участием судьи
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Козельщинский районный суд Полтавской области напомнил особенности процедуры урегулирования спора с участием судьи.

Так, в мае 2024 года Козельщинским районным судом Полтавской области посредством процедуры урегулирования спора с участием судьи по гражданскому делу о разделе совместного имущества утверждено мировое соглашение между сторонами.

Урегулирование спора с участием судьи – судебная процедура, предусмотренная в гражданском судопроизводстве, которая заключается в проведении судьей совместных (с участием всех сторон) и закрытых (с каждой из сторон в отдельности) совещаний с целью мирного урегулирования спора.

Урегулирование спора с участием судьи – это добровольный, переговорный, конфиденциальный процесс, в котором стороны спора пытаются самостоятельно, на добровольной основе вступить в переговоры при поддержке независимого, нейтрального и беспристрастного посредника – судьи, который с помощью собственных профессиональных навыков и знаний направляет стороны к мирному урегулированию спора.

Целью процедуры урегулирования спора с участием судьи является быстрое и мирное разрешение спора, урегулирование конфликта сторон с тем, чтобы быстро удовлетворить в равной степени интересы и права всех сторон – участников спора.

К основным процедурным принципам урегулирования спора с участием судьи относятся принципы:

  • добровольности (нельзя заставить сторону согласиться на условия, которые для нее невыгодны; стороны имеют право в любой момент прекратить такую процедуру и вернуться к обычной процедуре судебного разбирательства спора);
  • конфиденциальности (информация, полученная любой из сторон, а также судьей во время проведения урегулирования спора, конфиденциальна; во время проведения урегулирования спора с участием судьи протокол совещания не ведется и не осуществляется фиксирование техническими средствами; во время урегулирования спора с участием судьи запрещается использовать портативные аудиотехнические устройства, а также производить фото- и киносъемку, видео-, звукозапись);
  • равенства и самостоятельности стори;
  • сотрудничества всех участников.

По результатам урегулирования спора с участием судьи в конечном счете было принято процессуальное решение – утверждение мирового соглашения, условия которого удовлетворили права и интересы всех сторон.

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