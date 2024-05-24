Суд нагадав особливості процедури врегулювання спору за участю судді

Козельщинський районний суд Полтавської області нагадав особливості процедури врегулювання спору за участю судді.
Так, у травні 2024 року Козельщинським районним судом Полтавської області за допомогою процедури врегулювання спору за участю судді у цивільній справі про поділ спільного сумісного майна затверджено мирову угоду між сторонами.
Врегулювання спору за участю судді – судова процедура, передбачена у цивільному судочинстві, яка полягає у проведенні суддею спільних (за участю всіх сторін) та закритих (з кожною із сторін окремо) нарад з метою мирного врегулювання спору.
Врегулювання спору за участю судді – це добровільний, переговорний, конфіденційний процес, в якому сторони спору намагаються самостійно, на добровільній основі вступити у перемовини за підтримки незалежного, нейтрального та неупередженого посередника – судді, який за допомогою власних професійних навичок та знань спрямовує сторони до мирного врегулювання спору.
Метою процедури врегулювання спору за участю судді є швидке та мирне вирішення спору, врегулювання конфлікту сторін з тим, щоб швидко задовольнити у рівній мірі інтереси та права усіх сторін – учасників спору.
До основних процедурних принципів урегулювання спору за участю судді належать принципи:
За результатами врегулювання спору за участю судді у кінцевому підсумку було прийнято процесуальне рішення – затвердження мирової угоди, умови якої задовольнили права та інтереси всіх сторін.
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