Суд нагадав особливості процедури врегулювання спору за участю судді

Метою процедури є швидке та мирне вирішення спору, врегулювання конфлікту сторін з тим, щоб швидко задовольнити у рівній мірі інтереси та права усіх сторін – учасників спору.

Козельщинський районний суд Полтавської області нагадав особливості процедури врегулювання спору за участю судді.

Так, у травні 2024 року Козельщинським районним судом Полтавської області за допомогою процедури врегулювання спору за участю судді у цивільній справі про поділ спільного сумісного майна затверджено мирову угоду між сторонами.

Врегулювання спору за участю судді – судова процедура, передбачена у цивільному судочинстві, яка полягає у проведенні суддею спільних (за участю всіх сторін) та закритих (з кожною із сторін окремо) нарад з метою мирного врегулювання спору.

Врегулювання спору за участю судді – це добровільний, переговорний, конфіденційний процес, в якому сторони спору намагаються самостійно, на добровільній основі вступити у перемовини за підтримки незалежного, нейтрального та неупередженого посередника – судді, який за допомогою власних професійних навичок та знань спрямовує сторони до мирного врегулювання спору.

Метою процедури врегулювання спору за участю судді є швидке та мирне вирішення спору, врегулювання конфлікту сторін з тим, щоб швидко задовольнити у рівній мірі інтереси та права усіх сторін – учасників спору.

До основних процедурних принципів урегулювання спору за участю судді належать принципи:

добровільності (не можна примусити сторону погодитися на умови, які є для неї невигідними; сторони мають право у будь-який момент припинити таку процедуру та повернутися до звичайної процедури судового розгляду спору);

конфіденційності (інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час проведення врегулювання спору, є конфіденційною; під час проведення врегулювання спору за участю судді протокол наради не ведеться та не здійснюється фіксування технічними засобами; під час врегулювання спору за участю судді забороняється використовувати портативні аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео-, звукозапис);

рівності та самостійності сторі;

співробітництва всіх учасників.

За результатами врегулювання спору за участю судді у кінцевому підсумку було прийнято процесуальне рішення – затвердження мирової угоди, умови якої задовольнили права та інтереси всіх сторін.

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