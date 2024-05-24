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Україна відкрила посольство в Мавританії

17:14, 24 травня 2024
Максим Субх взяв участь у відкритті посольства України в Мавританії та обговорив подальшу співпрацю.
Україна відкрила посольство в Мавританії
Джерело фото: mfa.gov.ua
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Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у рамках робочих візитів до країн Північної Африки перебував у місті Нуакшот з метою офіційного відкриття Посольства України в Ісламській Республіці Мавританія. До церемонії долучилися офіційні представники МЗС Мавританії, акредитовані в країні дипломати, а також представники ЗМІ та бізнесу. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У своєму виступі на церемонії Максим Субх зазначив, що відкриття українського дипломатичного представництва в Нуакшоті свідчить про рішучість України зміцнювати співпрацю з Мавританією, яка є важливим партнером у регіоні Сахель. Він також надав актуальну інформацію про триваючу російську агресію та зусилля українського народу і Збройних сил України у захисті держави.

Під час візиту до Мавританії Субх зустрівся з міністром закордонних справ Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Сторони обговорили розвиток політичного діалогу між Україною та Мавританією, а також можливості активізації двостороннього співробітництва у сферах торгівлі, енергетики, сільського господарства, гірничодобувної промисловості, інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.

Однією з основних тем зустрічі стало обговорення участі Мавританії у Глобальному саміті миру в Швейцарії 15-16 червня на рівні президента, який наразі очолює Африканський Союз. Також Субх передав міністру закордонних справ Мавританії особисте послання від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з запрошенням здійснити офіційний візит в Україну.

Під час перебування в Нуакшоті Максим Субх також зустрівся з президентом Національної Асамблеї Мавританії Мохамедом Ульд Бамба Мегеттом. Він запросив очільника парламенту Мавританії приєднатися до парламентського виміру Кримської платформи та закликав визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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