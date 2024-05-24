Обрано голову Ленінського районного суду Дніпропетровська

Суд очолив Геннадій Калініченко.

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Обрано голову Ленінського районного суду міста Дніпропетровська. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, 23 травня шляхом таємного голосування обрано голову Ленінського районного суду м. Дніпропетровська суддю Калініченко Геннадія Павловича на строк, визначений частиною 3 статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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